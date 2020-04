Covid, medici nudi per protesta: «Non abbiamo protezioni, così ci sentiamo davanti al virus»

Problemi a reperire protezioni, mascherine e guanti per tutelarsi dal coronavirus. Non solo in Italia ci sono stati problemi per i sanitari, ma anche in Germania la situazione è diventata critica tanto da spingere gli operatori sanitari a muovere un'originale protesta sui social.

Decine di medici e infermieri si sono mostrati nudi davanti a un fotografo per sottolineare che è questo il modo in cui si sentono di fronte al virus e chiedendo al governo che vengano prese le dovute misure di sicurezza per tutelare chi lavora nel pieno dell'emergenza. «La nudità è il simbolo della nostra condizione di vulnerabilità di fronte al virus», ha dichiarato il dottor Ruben Bernau, un medico di famiglia che da giorni attende camici e mascherine. Tutti i dottori si sono riuniti nell'account Twitter Blanke Bedenken.

Medici di famiglia e che lavorano in ospedale hanno parlato di condizioni di lavoro rischiose e pericolose non solo per loro stessi ma anche per i loro cari. «Naturalmente vogliamo continuare a curare i pazienti, ma abbiamo bisogno di dispositivi di protezione adeguati. Io sono stata costretta più volte a cucirmi da sola una mascherina», hanno affermato.

Nonostante non manchino le aziende che si occupano della produzione di tali materiali sembra essere molto difficile reperire in Germania mascherine e camici, vista la massiccia richiesta di ospedali, case di riposo e ambulatori.

