Covid, modella no vax rinuncia alla gara di bellezza Miss Mondo per non sottoporsi al vaccino

Per paura di sottoporsi al vaccino anti covid distrugge il suo sogno di partecipare a Miss Mondo. La ventunenne olandese Dilay Willemstein, vincitrice dell’edizione nazionale del concorso, era stata incoronata nel luglio di quest'anno, battendo nove candidate e guadagnando così la possibilità di rappresentare i Paesi Bassi all’edizione della più famosa competizione mondiale di bellezza che avrà luogo a Porto Rico il 16 dicembre.

La ventunenne, ha detto al giornale Algemeen Dagblad (Ad) di «non sentirsi pronta» a ricevere l’iniezione ma non ha escluso la possibilità di farlo un giorno. Willemstein ha spiegato che rappresentare il suo Paese era il suo sogno, per questo ha riflettuto a lungo sul da farsi, ma più si avvicinava il momento di prendere appuntamento per il vaccino più si sentiva angosciata. Alla fine, ha deciso di ritirarsi dalla competizione e rifiutare la dose.

«Penso che mi sarei pentita di più se avessi fatto qualcosa che non mi fa sentire bene. Il giorno in cui ho fatto la scelta, mi sono sentita molto male. Ma mi piace guardare avanti. Questa porta si sta chiudendo, ma se ne apriranno di nuove per me».