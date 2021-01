Covid, Olivia Newton-John dice no al vaccino: «Non lo farò»

Olivia Newton-John dice che non prenderà il vaccino contro il coronavirus, mentre la figlia Chloe Lattanzi condivide la sua teoria della cospirazione anti-vaxxer in una intervista rilancia dai media britannici.

Olivia Newton-John, 72 anni, sostenitrice della medicina "naturale", ha detto che non riceverà il vaccino contro il coronavirus durante una intervista con sua figlia. A fianco di Chloe Lattanzi, 35 anni, la star di Grease , quando le è stato chiesto se avrebbe fatto l'iniezione, ha detto a The Herald Sun :

"Non a questo punto, no", ha detto Olivia, che soffre di cancro al seno.

"Non sono un anti-vaxxer, sto contro l'immissione di mercurio e pesticidi nel mio corpo, che sono in molti vaccini", ha aggiunto la figlia Chloe, che gestisce una fattoria di cannabis medicinale in Oregon con il suo fidanzato James Driskill.

Ultimo aggiornamento: 17:04

