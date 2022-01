Covid, la rabbia si sfoga urlando e spaccando automobili: l'ultima trovata dell' Olanda

Urla che ti passa. Il Covid ha aumentato ansia e frustrazione? In Olanda si sfogano schiamazzando contro le onde del mare e armandosi di mazza: spaccano le automobili morte negli autodemolitori. Tutta rabbia indirizzata contro di lui: il virus che da due anni ha cambiato le nostre vite.

Come si vede nel video riportato da Dw questa è una trovata per "svuotare" le persone cariche di frustrazione per tutti gli impedimenti e le paure scatenate dalla pandemia. "Dillo alla luna", canta Vasco Rossi. In Olanda lo dicono, anzi lo gridano al mare.

Frustrated with COVID? Do as the Dutch do and scream at the sea. pic.twitter.com/DSFgjGGprh — DW News (@dwnews) January 9, 2022

Non è uno sfogo improvvisato. È organizzato: c'è un vocal coach (un allenatore della voce) che ti insegna a buttare fuori la paura emettendo suoni, utilizzando come autostrada la tua voce. Così si può infatti espellere la propria frustrazione e lasciare che se la porti via lontano il vento. La vocal coach si chiama Julie Scott e ha riflettuto su come si poteva combattere quell'ansia impacchettata sotto il diaframma. Si deve espellere, è stata la conclusione. Nelle sedute di schiamazzi in spiaggia, se notate bene, le grida vengono accompagnate da movimenti delle braccia che cercano di far uscire quella nuvola invisibile di ansia. Le mani la scacciano come si fa con le mosche.

E se non urli, puoi impugnare una mazza e distruggere un oggetto. Anche questa è un'azione controllata, supervisionata. Ovviamente non si può fare liberamente. Si chiama "CarSmash", sempre in Olanda: si entra in uno sfasciacarrozze selezionato, si devono indossare tuta e occhiali e poi via libera alla rabbia.

Nel video si vedono i fratelli gemelli Steven e Brian Krijger, titolari di un bar, che massacrano una Peugeot 106 in cui hanno scritto "Al diavolo il Covid". I bar, i ristoranti e la maggior parte dei negozi olandesi sono chiusi da metà dicembre e lo rimarranno fino al 14 gennaio. «Non c'è niente da fare in questi giorni», ha detto Brian. «Non possiamo lavorare perché, abbiamo un bar e siamo chiusi. Così abbiamo pensato di sfogare un po' di quella frustrazione e spaccare una macchina». Merlijn Boshuizen, titolare dello sfasciacarrizze vicino ad Amsterdam, dice che i clienti iniziano dipingendo con lo spray delle parole sul veicolo scelto. «Nel momento in cui iniziano a distruggere l'auto, gli chiediamo di chiudere gli occhi, di sentire i loro piedi sul pavimento, sentire la potenza, ogni vena del tuo corpo, sentire quello che stai facendo, e in questo modo cercare di tirarlo fuori dalla tua vita», ha detto Boshuizen a Reuters.

