Mascherine Covid, medico lombardo a Sgarbi: «Anche oggi lavoro così, viene a multarmi?»

Mascherina, visiera e tuta integrale anti-contagio. Il dottor Angelo Braga - di Villanuova sul Clisi (Brescia) - si mostra così su Twitter, dove polemizza con i negazionisti del Covid e, in particolare, con coloro che ritengono inutile l'utilizzo della mascherina. Il tweet di Braga sembra essere indirizzato a Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, che ha introdotto nella sua cittadina una multa per coloro che indossano la mascherina "fuori orario". Il medico infatti scrive: «Anche oggi lavorerò vestito così. Qualcuno può segnalarmi per favore al virologo tuttologo negazionista (nonché sindaco) così manda i vigili a multarmi? O magari venire lui di persona che gli preparo una degna accoglienza? Grazie».

