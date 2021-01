Covid, Wilma De Angelis perde il fratello: «Ora mi sento orfana»

Wilma De Angelis, un grave lutto: ha perso il fratello Aldo a causa del Covid. Wilma De Angelis ha raccontato della morte del fratello a causa del virus: “Non ho mai litigato una sola volta con lui. Ora mi sento orfana”.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Covid: morto Carmine, ​il fratello di Lina Sastri. Il ricordo...

La scomparsa è stata a causa del Covid: “E’ un momento davvero molto brutto per me – ha fatto sapere Wilma De Angelis in un’intervista a “Vero”, in edicola domani - Sono mesi che il Covid-19 distrugge tutti noi, togliendoci la voglia di vivere. Per colpa di questo mostro il 3 dicembre ho perso mio fratello Aldo. Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 88 anni”.

Inizialmente la situazione sembrava non troppo grave (“Era lucido e aveva voglia di lottare. La sua prima settimana in ospedale è stata tutto sommato positiva. Sembrava si stesse riprendendo. Poi, però, è crollato”), poi è improvvisamente peggiorata: “I pazienti come mio fratello se ne vanno via soli, senza la presenza dei propri cari attorno. In un periodo disperato come quello attuale, la prassi è questa, ma certo è crudele (…) Non ho mai litigato una sola volta con lui. Ora mi sento orfana. Mi rendo conto adesso di quanto fosse importante per me”.

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA