Produttore di tende vede postazione della Polstrada esposta al sole e regala veneziane ai poliziotti

Domenica 25 Agosto 2019, 19:39

Si chiama Federico Zambelli, ha 42 anni e, per mestiere, produce tende. Gli capita spesso, per lavoro, almeno 10 volte a settimana, di percorrere l’autostrada e un giorno s'è accorto che l’interapostazione della Polizia Stradale di Cremona, ubicata nei pressi del casello di uscita, era esposta al sole. Allora ha avuto un’idea. Perché non regalare delle veneziane ai poliziotti? Si è presentato alla dirigente della Sezione e ha espresso il suo desiderio di poter donare delle tende alla polizia. Ha chiesto di che colore avrebbe dovuto farle e in pochi giorni si è presentato in postazione e ha monta le sue veneziane “color blu polizia”.La polizia ha voluto raccontare il generoso gesto sulla sua pagina Facebook. «Ognuno ha i suoi eroi, piccoli o grandi che siano – si legge nel post - In alcuni casi sono proprio gli uomini in uniforme a meritare questo appellativo. Ma anche i poliziotti hanno i propri, personalissimi, eroi. Per i colleghi della Polizia stradale di Cremona il loro eroe è un uomo sconosciuto alle cronache: Federico». Il suo è stato «un gesto per dire grazie per ciò che quotidianamente la Stradale fa per gli automobilisti». Le sue sono tende «specialissime perché sono il segno tangibile dell’apprezzamento e della stima per il faticoso e pericoloso lavoro fatto in ogni condizione dai suoi amici in uniforme». Da quel giorno Federico è divenuto l’eroe di tutta la Sezione.