Cristiano Ronaldo cambia casa per colpa delle pecore: «Disturbano il suo sonno»

A volte non basta una maxi villa da 6 milioni di sterline se... hai delle pecore che disturbano il tuo sonno. Lo ha scoperto sulla propria pelle Cristiano Ronaldo, da qualche settimana tornato al Manchester United dopo l'addio alla Juventus. Come riporta il Sun in Inghilterra (anche se la motivazione è stata in realtà smentita dell'entourage), la star portoghese è stato costretto a cambiare casa per colpa delle "vicine" troppo rumorose. Essendo immersa nel verde, con un terreno di 23 acri (oltre a sette posti letto), la sua ormai ex abitazione aveva accanto anche dei campi con delle pecore. I loro belati continui al mattino avrebbero disturbato il sonno dell'attaccante, della compagna Georgina Rodriguez e dei figli, costretti tutti a fare i bagagli (certamente aiutati dal nutritissimo staff che si occupa di loro) dopo solo una settimana nella villa.

La nuova casa di Ronaldo

Nessuna preoccupazione comunque, né una sistemazione di comodo: Ronaldo ha già trovato una nuova sistemazione, una villa (da "soli" 3 milioni di sterline) con sette posti letto di proprietà dell'ex stella del Manchester United Andrew Cole. La sua nuova dimore, sempre nel Cheshire, ha una piscina, un cinema e un garage per quattro auto, oltre a telecamere a circuito chiuso e guardie di sicurezza di pattuglia.

Una fonte vicina alla famiglia ha confermato i motivi dell'addio. «Sebbene la proprietà sia bellissima ed è immersa nel verde tra campi e boschi, era anche vicina alle pecore che sono molto rumorose la mattina presto. La casa aveva un sentiero pubblico attraverso il terreno e la strada davanti guardava all'interno della proprietà. Ronaldo è un vero professionista che punta molto sul riposo e sul recupero dopo le partite, quindi è stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero».