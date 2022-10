Cristiano Ronaldo, re dei social. Il portoghese è il più influente, seguito da Messi, Neymar e Mbappè

Un suo post vale quasi 3,6 milioni di dollari. Cristiano Ronaldo si conferma il re dei calciatori sui social, seguito da Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Questa la classifica dei giocatori più influenti su Instagram, che parteciperanno alla Coppa del mondo FIFA 2022, dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. L’attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia, secondo l'analisi social condotta da Nielsen.

Ronaldo sul podio

Dopo Ronaldo, staccato di oltre un milione di dollari c'è Messi, il cui singolo post ha un valore medio di 2,6 milioni di dollari, mentre Neymar e Kylian Mbappé sono a pari quota, oltre 1 milione. La classifica Nielsen è elaborata in base ad una serie di indicatori chiave di prestazione relativi alle sponsorizzazioni, numero di followers, coinvolgimento nei contenuti, crescita della fan base e valore mediatico equivalente dei contenuti brandizzati di ciascun giocatore.

Crescita vertiginosa

Dopo il suo addio alla Juventus, Ronaldo solo nell'ultimo anno ha fatto incetta di seguaci su Instagram, con un boom del 47% di follower, sfondando la quota di 472 milioni. Ma ci sono anche altri esempi eccellenti; è il caso di Vinícius Júnior, il 22enne brasiliano che ha segnato il gol della vittoria per il Real Madrid nella finale di Champions, il cui seguito è aumentato del 90%. Ma la squadra più influente è la Francia, la squadra campione del mondo, con oltre 10 milioni di followers davanti a Brasile e Portogallo.