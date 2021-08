Cristiano Ronaldo, la sorella Katia provoca la Juventus: «Benvenuto in un club degno di te»

Nemmeno il tempo di digerire il pesante addio a Cristiano Ronaldo che i tifosi della Juventus si ritrovano a ricevere provocazioni dalla sorella del fuoriclasse portoghese Katia Aveiro. Oggetto della disputa l'ennesimo post su Instagram in difesa del fratello e di scontro nei confronti della società bianconera. «Bentornato a casa, mio caro. Benvenuto in un posto degno di te. Che gioia, sono così orgogliosa, grazie per essere una persona così meravigliosa», le parole scritte sul profilo social accompagnate dall'immagine di Cr7 seduto sul trono con tanto di corona in testa.

Il precedente con Sarri in panchina

Dopo una tripletta rifilata alla Lituania le sorelle via Instagram esultarono per la prestazione dell'attaccante portoghese con la maglia della Nazionale lanciando una frecciatina al mondo Juve, in particolare nei confronti dell'allora allenatore Maurizio Sarri che aveva lasciato in panchina CR7. «Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella», scrisse Katia. A fargli eco anche l'altra sorella Elma: «Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?».

