Cristiano Ronaldo, mensile extralusso per Georgina Rodriguez: la cifra da capogiro «per la cura e la gestione dei figli». Le indiscrezioni

Si sono conosciuti sei anni fa quando lei faceva la commessa in una nota boutique di Madrid. Da allora Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono mai lasciati. E da allora il duo non smette mai di far parlare di sè. Lui nel calcio al Manchester United, lei ora impegnata nella serie tv promossa da Netflix, la loro coppia è da copertina. E la vita di georgina da quando sta con l'ex della Juventus è completamente cambiata. Non sono ancora sposati ma sono a tutti gli effetti una famiglia. Cristiano Ronaldo è padre di Cristiano Junior, avuto undici anni fa da una donna su cui il calciatore ha mantenuto sempre il massimo riserbo, Alana Martina – avuta con Georgina Rodriguez – e i gemelli Eva e Mateo, frutto di una maternità surrogata. La coppia è ora in attesa di altri due figli, che arriveranno entro la fine di aprile. Georgina si sente la madre di tutti senza distinzioni, come lei stessa ha sottolineato nella serie tv.

Ronaldo non fa mancare nulla alla sua dolce metà. Non si può parlare di "stipendio" ma in Spagna lo chiamano Mensile. Secondo le indiscrezioni uscite su El Nacional.cat l'influencer percepirebbe una lauta "paghetta" dal calciatore. A quanto riporta il sito iberico, CR7 elargirebbe ogni mese 100mila euro alla sua fidanzata. Indennizzo che servirebbe per la gestione dei bambini, di cui si occupa principalmente la Rodriguez.

Quanto guadagna l'influencer sui social

Oltre a questo "contributo", Georgina può sempre contare sul suo lavoro da Influencer, che secondo i siti spagnoli, che le fa guadagnare circa 8mila euro al mese. Ad arricchire ancor di più lo "stipendio" delle modella ci sono anche i contratti pubblicitari, a recente partnership con Netflix e le interviste esclusive che rilascia saltuariamente.