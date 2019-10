Cristiano Ronaldo sbarca a Napoli: sarà testimonial di ​Yamamay

Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:53

Yamamay e CR7 presentano il secondo capitolo della loro collaborazione: una capsule collection di capi underwear, a cui per la prima volta si aggiungono anche i pigiami firmati da Cristiano Ronaldo, il campione portoghese stella della Juventus.Per il secondo anno consecutivo, la linea di intimo di CR7 sarà distribuita, in esclusiva assoluta per il mercato italiano, da Yamamay, su concessione di Brandsdistribution, divisione di IDT spa, azienda che da anni si occupa della distribuzione commerciale a livello europeo della collezione underwear del giocatore.La capsule collection include: underwear, calze e pigiami sia per l’uomo che per il bambino. Comodità, ottima vestibilità e stile moderno: questi i tratti distintivi della collezione che sarà disponibile da oggi giovedì 3 ottobre, in tutti gli store e sul sito di Yamamay.«È un privilegio poter vendere per il secondo anno di fila nei nostri punti vendita la collezione di un fuoriclasse come Ronaldo. Questo primo anno ha portato dei risultati eccezionali a livello di vendite, da novembre, mese in cui è iniziata la collaborazione con Ronaldo, il reparto uomo è cresciuto del 35-40%. Abbiamo venduto più di 600.000 mutande, è stata una locomotiva impressionante perché Ronaldo è un super campione, trasversale per sesso ed età, parla a tutte le generazioni, è un potere che hanno solo gli sportivi. Ringrazio BrandsDistribution per la fiducia e l’intuizione nel condividere questo progetto con noi», Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Group.