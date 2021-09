Cristina Chiabotto, l'ex Fabio Fulco spara a zero: «Un'immatura, non siamo in buoni rapporti»

Nonostante la loro storia sia finita ormai da qualche anno, Fabio Fulco torna a parlare della sua ex Cristina Chiabotto. L'attore, dopo 12 anni con la showgirl conosciuta a Ballando con le Stelle, è diventato padre grazie alla nuova compagna Veronica Papa. Un bel momento per Fulco, che in un'intervista a Diva e Donna racconta il difficile periodo vissuto dopo la rottura con la Chiabotto: «Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani».

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA Cristina Chiabotto è diventata mamma, nata la prima figlia: il... NUOVA VITA Fabio Fulco papà a 50 anni: «Il primo incontro con... DOLCE ATTESA Fabio Fulco papà a 50 anni: «Mi ero rassegnato ma...

I Cesaroni, è guerra fra gli ex "fratelli" Micol Olivieri e Niccolò Centioni: «Influencer dei miei stivali»

«Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre - aggiunge -. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano».

Fabio Fulco: «Cristina Chiabotto? Un'immatura»

Fabio Fulco dice di Cristina Chiabotto: «Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia». E conclude amaro: «Poi dopo di me si è fidanzata e sposata poco dopo. Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera».