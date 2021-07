Dal medico per una tosse ma scopre di avere il cuore nella parte sbagliata del petto: «Ero scioccata e confusa»

Va dal medico per una tosse persistente e scopre di avere il cuore nella "parte sbagliata del petto". È successo ad una 19enne di Chicago che ha raccontato la sua particolare storia su TikTok diventando virale sul social musicale. La giovane, di fronte all'incredulità dei propri follower, ha deciso di postare anche le radiografie della sua destrocardia.

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Da Khaby Lame a Biagina Grippo, su TikTok la rivincita dell'uomo... BERGAMO Bergamo, sei trapianti in meno di 24 ore: operati anche un bambino e... L'INIZIATIVA «Il Covid passa, ma il cuore non dimentica», al via la...

Claire Mack, questo il nome della tiktoker di 19 anni, soffriva di una tosse persistente e il mese scorso ha deciso di sottoporsi ad un controllo prima del vaccino contro il Tetano. Il medico, dopo averle diagnosticato una polmonite, le ha prescritto una radiografia che ha rivelato una posizione anomala del cuore.

TikTok, la nuova moda: ma cuocere le patate così è pericolosissimo

Claire ha dichiarato: «Lavoro nella vita notturna, quindi sono esposta a molti raffreddori, e ne ho preso uno brutto con le nuove aperture di due mesi e mezzo fa. È stato persistente e duraturo anche con farmaci. Sono andato al pronto soccorso alla fine di giugno perché avevo bisogno di un'iniezione contro il tetano dopo essermi tagliato sul filo spinato, e ho deciso di farmi controllare anche la tosse».

Claire racconta di aver reagito con incredulità alla constatazione del medico circa la posizione del suo cuore. «Continuavo a dire "cosa, dici sul serio?". Onestamente ero scioccata ed estremamente confusa su come non lo avessi saputo fino a 19 anni». La ragazza ha condiviso la sua storia su TikTok camminando per strada e raccontando ai suoi follower cosa era successo. Il suo post è stato visto 2,9 milioni di volte e ha lasciato sconcertati molti spettatori.

Da Khaby Lame a Biagina Grippo, su TikTok la rivincita dell'uomo comune

In caso di destrocardia, malformazione congenita, il cuore è puntato verso il lato destro del torace invece che verso sinistra. Si ritiene che questa condizione coinvolga meno dell'1% della popolazione. La Tiktoker ha mostrato ai propri follower le immagini della sua radiografia toracica.

Woman, 19, goes viral after doctors find her heart is on the other side of her chesthttps://t.co/bvvVmt2iag pic.twitter.com/3UKU2NLMny

— The Mirror (@DailyMirror) July 20, 2021