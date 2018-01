Cyberbullismo, la bimba prodigio degli spot si toglie la vita a 14 anni

Giovedì 11 Gennaio 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 12:15

Da bimba prodigio di alcuni spot pubblicitari a adolescente vessata daionline: un intero paese piange la tragica scomparsa della, per tutti '', che ha deciso di togliersi la vita dopo aver ricevuto, per lungo tempo, minacce e insulti da parte di alcuni 'haters' che l'avevano presa di mira. L'adolescente, negli anni passati, era divenuta una star nel suo paese per aver prestato il volto alcuni anni fa a unadella Akubra, azienda produttrice di cappelli tipici. A dare la notizia delsono media locali A rivelare i motivi del gesto estremo, compiuto il 3 gennaio, è stato nei giorni successivi il padre di Dolly,, in un accorato post su Facebook.L'uomo ha invitato chi ha angariato la figlia fino a spingerla ad uccidersi ad andare ai suoi. «Così vi renderete conto - ha scritto - di quale disastro abbiate combinato. Non avete la metà della forza che aveva il mio prezioso angelo - ha scritto ancora - e che ha dimostrato anche nel mettere in atto il suo tragico piano per sfuggire alla cattiveria di questo mondo».Alla fine del suo post, Everett ha chiesto a tutti di mobilitarsi contro il bullismo «perché solo così la vita di Dolly non sarà andata sprecata».