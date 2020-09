«Da Napoli a Capo Nord a bordo di un'utilitaria», l'impresa di Simone e Gianpiero

Oltre 12mila chilometri divorati in meno di un mese, venti paesi attraversati tutti d'un fiato, da Napoli a Capo Nord, a bordo di un'auto che non raggiunge i mille di cilindrata. Una piccola impresa, e un grande viaggio, documentato ogni giorno con decine di foto postate su Instagram per la gioia di una sorprendente quantità di seguaci appassionati manco fosse una serie tv. In auto, irriducibili, pronti a tutto pur di portare a termine l'impresa, due ragazzi napoletani, classe 94, amici per la pelle, divisi da scelte professionali diverse e uniti, di nuovo, dall'idea di organizzare un viaggio avventura.

Simone Cinque e Gianpiero Marotta - il primo abita a Sant'Antonio a Capodimonte, il secondo a salita Moiariello - sono partiti l'11 agosto scorso e hanno fatto ritorno solo ieri. «Abbiamo anticipato il rientro di qualche giorno per forza maggiore - spiega Simone - lavoro come macchinista nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, mi hanno chiamato, le riprese erano cominciate e non potevo tirarmi indietro. In ogni caso la meta era stata raggiunta: a casa senza rimpianti». Laureato in giurisprudenza, Simone vive a Barcellona e a ottobre - Covid permettendo - avrebbe intenzione di trasferirsi in Africa per partecipare a una missione umanitaria lunga un anno. Gianpiero, invece, continua a vivere a Napoli dove gestisce un'impresa digitale tutta sua. A ispirare l'idea del viaggio - come racconta sempre Simone - è stato il film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, una pellicola del 2002, la storia di una famiglia italiana dagli anni Sessanta a oggi. Al centro due fratelli: Nicola e Matteo, inseparabili, proprio come Simone e Gianpiero.

«Inizialmente avevamo pensato di noleggiare un'auto più adatta ad affrontare la quantità di chilometri che avevamo deciso di percorrere, poi ci siamo detti: che sfizio c'è a viaggiare così comodi, se avventura deve essere, che avventura sia». Da qui la decisione di attrezzare al meglio la vecchia DR di Gianpiero e partire verso il sole di mezzanotte. «A questo punto, però, avevamo bisogno di qualcuno che finanziasse l'operazione: impossibile far fronte, da soli, a tutte le spese alle quali saremmo andati incontro. Abbiamo subito pensato di contattare la DR Automobiles che ha accolto con piacere la sfida. Per l'intera durata del viaggio ci hanno costantemente supportato, oltre ad aver pagato la benzina che rappresentava la spesa principale».



Lussemburgo, Olanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia sono alcuni dei paesi attraversati dai due ragazzi napoletani nell'ambito di un itinerario di viaggio definito nei dettagli: «Benché avessimo previsto quasi tutto - racconta ancora Simone - spesso siamo stati costretti a cambiare il percorso: a causa del Covid ci hanno bloccato più volte alle frontiere ma non ci siamo mai scoraggiati, anzi, ogni occasione era quella giusta per scoprire altri luoghi meravigliosi. Un viaggio pieno di sorprese - aggiunge - tra scorci paesaggistici che ti lasciano senza fiato e un'accoglienza da parte della gente che mai avremmo immaginato». Nuovi amici e tanta ospitalità, dunque. Se all'andata i ragazzi hanno pernottato quasi sempre in tenda - grazie a una azienda svedese che ha offerto loro tutta l'attrezzatura necessaria - al ritorno hanno scelto la formula del divano condiviso.

Si chiama Couchsurfing, è un sito basato sullo scambio di ospitalità che permette di trovare un divano su cui dormire in qualsiasi città del mondo, senza alcun costo aggiuntivo. «Una sorta di social network dove offrire e richiedere ospitalità gratis. - spiegano i ragazzi - Lo abbiamo fatto perché sapevamo che ci avrebbe dato la possibilità di conoscere altre culture, immergerci nella vita di tutti i giorni della gente del posto, scoprire i luoghi o i posti migliori dove mangiare, entrare in contatto diretto con le persone e fare nuove amicizie». Peccato aver dovuto rinunciare a qualche giorno di vacanza ma «il lavoro è lavoro e a un film di Paolo Sorrentino è difficile rinunciare».

