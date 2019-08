Dal tennis alla pizza, vacanze a Sorrento per Paula Kania

Venerdì 16 Agosto 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 17:55

SORRENTO - Uno strappo alla regola, almeno durante le vacanze, è d'obbligo. Soprattutto quando si ha la fortuna di trascorrere parte dell'estate in una terra nota in tutto il mondo per i prodotti d'eccellenza, i piatti tipici, l'incredibile concentrazione di chef stellati. Paula Kania non si è lasciata sfuggire questa opportunità. E così, accompagnata dal fidanzato, le bionda tennista polacca si è concessa qualche giorno di relax tra le due costiere. Per la bella 26enne, professionista dal 2008 e vincitrice di un titolo Wta nel doppio, è stata l'occasione per andare a caccia di pizza nei vicoli del centro storico di Sorrento.A testimoniarlo sono le foto che Paula ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram. In uno scatto la 26enne è ritratta in un mini-abito nero mentre, sorridente e divertita, passeggia in via Padre Reginaldo Giuliani alla ricerca di una pizzeria. Inequivocabili gli hashtah: #pizzaismylife e #pizzalovers, quasi a voler fugare ogni dubbio su quale sia il suo "peccato di gola" preferito. Altri scatti immortalano la Kania, insieme al fidanzato, nella villa comunale di Sorrento, con l'inconfondibile profilo di Marina Piccola sullo sfondo.Sui campi da tennis da quando aveva sette anni, fan di una campionessa del calibro di Martina Hingis, Paula Kania è una specialista del doppio: in coppia con altre giocatrici ha vinto non solo un titolo Wta, ma anche undici trofei Itf. Sono quattro, invece, i successi inanellati dalla 26enne polacca nel singolare. Eppure, almento in questo momento, Paula sembra arrancare nel ranking femminile. Chi la conosce e la segue costantemente sui campi da gioco, però, giura che la bionda polacca è pronta a tutto pur di entrare nella top ten del tennis mondiale. Sorrento le porterà fortuna?