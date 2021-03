Il Dalai Lama si è vaccinato con AstraZeneca: «Questa iniezione è molto utile»

Il Dalai Lama è stato vaccinato oggi contro il Covid in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. «Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto, molto utile», ha affermato il leader buddhista tibetano in esilio, citato dal Guardian.

Il personale dell'ospedale ha detto che il paziente, che ha 85 anni, ha ricevuto il vaccino Astrazeneca prodotto in India, ed è stato poi tenuto in osservazione per una trentina di minuti. Sono state vaccinate anche altre dieci persone che vivono nella residenza del Dalai Lama.

Ultimo aggiornamento: 12:38

