Daniel è autistico e compie 15 anni, l'appello del papà: «Nessuno gli fa gli auguri». Risponde Russel Crowe

Kev Harrison e il figlio Daniel non si sarebbero mai immaginati di ricevere un messaggio da una star di Hollywood come Russel Crowe. L'attore de "Il Gladiatore" ha inviato un messaggio di auguri al ragazzo dopo che il papà aveva lanciato un appello sui social: «Mio figlio non ha amici, nessuno gli fa gli auguri». Poche parole, ma abbastanza per scatenare la solidarietà via web.

Daniel Harrison, il compleanno

Daniel è un ragazzino autistico, vive in Inghilterra e ha compiuto 15 anni. Il suo desiderio più grande è quello di fare amicizia e il papà ha cercato di accontentarlo condividendo la sua storia sui social network. In poco tempo sono arrivati più di 50mila commenti, tra cui quello di Russell Crowe, che è rimasto colpito dall'appello del genitore. Come riporta la Bbc, è la seconda volta che Kev fa un gesto simile e quest'anno è stato più fortunato.

Daniel’s my son. Profoundly Autistic. Hasn’t one friend. It’s his birthday today. In his ECHP he wrote that his two wishes were to learn to drive and make friends 😣 Please wish him a happy birthday. Please show him you care. Please share. ##happybirthday #autism #rt pic.twitter.com/Psu97TSj6g — Kev & Daniel (@kevharrison_) September 29, 2021

Daniel, gli auguri delle star

«Non potevo neanche sperare in una reazione del genere», ha commentato l'uomo. Gli auguri provengono anche da altri Paesi e persino il mondo del cinema e dello spettacolo si è mobilitato per donare un po’ di affetto a Daniel. Tra tutti i messaggi spicca quello di Russell Crowe: «Buon compleanno Daniel». Per la gioia di Kev, grande fan di Star Wars, anche Mark Hamill ha commentato scrivendo «Per il mio amico Daniel».



Daniel, la reazione del papà

«Mi ha letteralmente fatto impazzire quel messaggio», ha commentato Kev alludendo al messaggio dell'interprete di Luke Skywalker. Daniel è la sua ragione di vita e ha sempre desiderato il meglio per lui. Il ragazzo frequenta una scuola per bambini con problemi psico-fisici e questo gli ha impedito di stringere amicizia con i suoi coetanei. Questo compleanno, però, è stato speciale.