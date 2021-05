Daniela Poggi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno scoppia in lacrime appena entrata in studio. Nel giorno in cui ricorre la morte del padre, complici le note delle canzoni di Franco Battiato, Daniela Poggi non trattiene le lacrime: “Oggi sono trent’anni che papà non c’è più, si è abbandonato fra le mie braccia con tutto il mio amore”.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati