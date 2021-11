Daniela Santanchè scherza sulla foto (photoshoppata): «Il vaccino ringiovanisce»

Una foto (non proprio naturalissima) con gli occhiali, i libri e un maglioncino rosso. E Daniela Santanchè spopola sui social come meme: raffigurata con delle teenager o con Britney Spears dicono che lei si sta preparando alla maturità. Come è nata quella foto? Lo spiega proprio lei in un'intervista a Tpi. «La mia segretaria - racconta - mi ha regalato quel bel maglioncino rosso, poi mi ha fatto una foto. Credo che abbia aggiunto un filtro per evidenziare il rosso fuoco del colore. Si è trattato di un gioco, un divertissment. Evidentemente colpisce perché il risultato è gradevole».

E poi scherza sull'uso effettivamente un po' eccessivo di Photoshop. «Si tratta di un effetto collaterale del vaccino anti-Covid. Ti fai la terza dose Pfeizer, e l’effetto collaterale è che la pelle ringiovanisce e diventi subito più figa. Dopotutto è un effetto positivo della campagna anti-Covid».

