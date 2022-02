David Beckham: «Mia moglie mangia la stessa cosa da 25 anni». Lo strano menù di Victoria

Bistecca, vino rosso e partita di calcio. Un sogno che si è avverato per David Beckham. Dopo anni di cucina extra light “imposta” in famiglia dalla moglie Victoria, il campione ha approfittato di un paio di giorni di libertà per apparecchiare la cena dei suoi desideri. Sì perché Beckham ha confessato al podcast River Café’s Table 4 che per 25 anni l'ex spice girl, ha mangiato solo pesce alla griglia e verdure al vapore. Non stupisce perciò che il cibo preferito della stilista che segue una dieta rigorosa, siano i toast integrali con una spolverata di sale. Unico sgarro che la signora Beckham si è concessa è stato quando era incinta del figlio Harper e ha condiviso la pietanza dell marito. Un momento che David ricorda, con un pizzico di nostalgia, come una delle sue serate preferite.

Ecco quindi che alla prima occasione di solitudine, senza moglie e quattro figli, Beckham si è lanciato ai fornelli per preparare una gustosa bistecca innaffiata da un bicchiere di vino. Estrema concessione, infine, passare il pomeriggio a guardare il calcio. David ha ammesso che gli piace avere la casa tutta per sé, senza la famiglia, perché può cucinare quello che desidera: il cibo lo emoziona e vorrebbe che tutti intorno a lui provassero le stesse prelibatezze. Per riuscirci dovrà aspettare una nuova gravidanza?