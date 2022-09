David Beckham ai funerali della Regina: il suo toccante post di addio (dopo le 12 ore di attesa)

Mentre volge al termine l'ultima tappa del lungo viaggio del feretro della regina Elisabetta, trasportato da Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, dalla cattedrale di St Giles a Buckigham Palace, da Westminster Hall fino all'Abbazia e infine a Windsor, la Gran Bretagna si stringe in un ideale abbraccio a cui partecipa anche David Beckham con un messaggio commosso sui social.

David Beckham e il rifiuto di saltare la fila per l'ultimo saluto alla regina: cosa è successo

David Beckham e le parole di commiato a Elisabetta

L'ex calciatore, che si era già distinto in questi giorni per le 13 ore di paziente attesa per rendere omaggio alle spoglie della sovrana, dopo le toccanti celebrazioni funebri affida a Instagram le sue parole di commiato: «La nostra regina è a casa. Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Sua Maestà la regina. Questa settimana il mondo ha pianto la perdita di una leader unica, di ispirazione e amorevole. Persone di ogni estrazione sociale si sono unite in migliaia per manifestare gratitudine alla nostra amata regina».

«Oltre all'incredibile cerimonia e alla tradizione abbiamo visto una amorevole famiglia in lutto per una madre, una nonna e una bisnonna con dignità e dedizione. La sua eredità di servizio e dedizione al dovere rimarrà. Lunga vita al re» ha concluso Beckham, esprimendo la piena vicinanza al lutto della royal family e la più completa fedeltà a un'istituzione che molti nel mondo si domandano se potrà continuare a esistere, ma in cui l'ex calciatore ha piena fiducia.