David e Victoria Beckham, cena stellata nel ristorante di Bottura a Modena: ecco cosa hanno mangiato

Vip in Italia. La celebre coppia formata da David e Victoria Beckham è stata paparazzata nel ristorante tristellato di Massimo Bottura a Modena. I due hanno cenato nella saletta privata dell’«Osteria Francescana» dove hanno assaggiato alcuni dei piatti simbolo dello chef italiano più famoso nel mondo. L'ex calciatore ha postato delle stories Instagram in cui mostra i piatti dello chef e alcuni scatti in compagnia.

APPROFONDIMENTI MATRIMONIO Brooklyn Beckham, fiori d'arancio per il primogenito di David e...

Ospiti del locale di via Stella a Modena, David Beckham, ex calciatore inglese del Manchester United, oggi dirigente sportivo e da sempre grande appassionato di buona cucina, e la moglie Victoria Adams, stilista e storica componente delle Spice Girls.

Come si evince dalle stories, il menù prevedeva: il croccantino di foie gras con aceto balsamico, le tagliatelle al ragù, e uno degli ultimi piatti ideati da Bottura, la crema inglese al pepe, guanciale, banana, gelato di pecorino, caviale.