Davide Astori, Francesca Fioretti dopo la condanna del medico legale: «Scrivo per andare avanti»

Francesca Fioretti ripercorre la sua storia a tre anni dalla morte di Davide Astori. All'indomani della condanna del medico sportivo, la compagna del calciatore della Fiorentina scrive un post su Instagram con cui condivide l'introduzione del suo libro “Io sono più amore“ e la voglia di andare avanti. Francesca ha trovato la forza per mettere nero su bianco il suo dolore, in un volume in uscita giovedì per La Nave di Teseo.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati