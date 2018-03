Morto Astori, messaggi e lacrime sui social della fidanzata. Lei scriveva: «Sei il mio sole»

Domenica 4 Marzo 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 15:39

Si erano conosciuti nel 2013 al compleanno di un amico comune. E da allora non si erano più lasciati. Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto per un improvviso malore e Francesca Fioretti, ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express erano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Due anni fa a coronare la loro storia d'amore era arrivata Vittoria, la loro bimba.«Siamo felicissimi», scriveva lei sui social. «Sei il mio sole», «Ti amo»: i messaggi che accompagnavano le foto di loro due sorridenti in vacanza. Quelle stesse pagine dove oggi scorrono centinaia di messaggi di dolore e condoglianze.«Non siamo niente. Sono sconvolto. Povera Francy, mamma, compagna e amica - scrive il giornalista Gabriele Parpiglia - Povero Davide. Assurdo. Fa male tutto». «Mai come oggi sento che questo è ancora il mio mondo, sono scovolta», il messaggio di Simona Ventura.Cuore e lacrime da parte dei tifosi di ogni squadra: «Di fronte a queste tragedie non c'è colore di maglia che tenga. Non ci sono parole per descrivere il dolore che si prova e la stretta che senti nel cuore. Condoglianze Francesca, sono sicura che Davide proteggerà te e vostra figlia da lassù», scrivono sul profilo Instagram della Fioretti. Condoglianze arrivano da Alessia Ventura e Martina Colombari: «Perché le storie più belle non hanno mai un lieto fine?», scrive la showgirl, moglie di Billy Costacurta. E ancora: «Non servono parole, parole non ci sono», dice Alessia Marcuzzi.«Non dimenticare che cos'è la vita, fallo per te e per la tua bambina. Sarà sempre con voi».