Dayane Mello, nuovo dramma dopo il Grande Fratello: «Mamma ha scoperto di avere un tumore»

Un nuova dura prova da affrontare per la star del Grande Fratello Vip Dayane Mello, con la mamma che sta combattendo contro il cancro. Dayane Mello dal suo account ha informato i fan sullo stato di salute delle mamma: “Oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la mamma: "Lotta contro un tumore"

Dayane Mello durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che l’ha vista indubbia protagonista nonostante la mancata vittoria, ha già dovuto affrontare l’improvvista scomparsa del fratello Lucas. La notizia le è stata data a gioco in corso e Dayane, sostenuta dai coinquilini, ha deciso di rimanere nel reality di casa Mediaset. Ora però, come ha annunciato dal suo account Instagram, per lei arriva un’altra dura prova con la mamma, con cui in passato ha avuto un rapporto non facile, impegnata a combattere contro un tumore. Dayane ha spiegato ai follower su Instagram come questo per lei sia un giorno molto speciale: “Oggi è un giorno speciale – ha scritto sul social - non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti per me, mio padre e mia madre. (…). Oggi dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre, ma voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”.