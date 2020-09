De Laurentiis positivo al Covid: «Ho mangiato troppe ostriche». Bufera social: «Irresponsabile»

La notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Covid non lascia indifferenti i social, che si dividono fra chi augura una pronta guarigione al presidente del Napoli e chi coglie l'occasione per fare polemica. Su Twitter è entrato immediatamente in tendenza l'hashtag #ForzaPresidente, sotto il quale si trovano migliaia di messaggi d'auguri indirizzati al patron della Filmauro. Ma le polemiche, si sa, fanno più rumore. E molti si chiedono come mai De Laurentiis ieri, all'arrivo in Lega per l'assemblea, non indossasse la mascherina.

Spero che sia ormai chiaro a tutti che ci si può ancora contagiare e si può contagiare. Non ne siamo fuori, purtroppo. Occorrono prudenza e responsabilità. Detto questo, auguri di pronta a #DeLaurentis. Eviterei di trasformare anche questa vicenda in un derby calcistico. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 10, 2020



«Le ostriche di Adl come la prostatite di Briatore»

#DeLaurentiis farà la quarantena a casa di Boldi.

Il cinetampone. — BufalaNews (@Labbufala) September 10, 2020



Mascherina e tampone

Un utente scrive: «Aveva i sintomi, ha millantato un’indigestione da ostriche, ha partecipato all’assemblea di Lega fregandosene. Il problema non è lui, in quanto singolo; il problema è che troppi nostri connazionali sono in modalità De Laurentiis da troppo tempo, ormai». Proprio la presunta indigestione di ostriche, a cui AdL avrebbe inizialmente ricondotto i suoi sintomi, è stata accostata - non senza un velo d'ironia - all'ormai celebre prostatite di Briatore. E sempre con il consueto sarcasmo che contraddistingue i social c'è chi scrive: «De Laurentiis farà la quarantena a casa di Boldi. Il cinetampone».Dalle immagini raccolte ieri a margine dell'assemblea dei presidenti di Serie A, inoltre, si vede un De Laurentiis sprovvisto di mascherina sia all'arrivo che all'uscita dalla sede della Lega Calcio. Il patron del Napoli si è anche fermato a parlare con i giornalisti che, inevitabilmente, hanno formato un piccolo assembramento intorno a lui. Tutti elementi non sfuggiti all'attento occhio dei social: «Cioè, fatemi capire, De Laurentiis era in attesa del tampone ed è andato in giro tranquillamente partecipando anche all'Assemblea della Lega A? È vera sta cosa?». Molti rimproverano al presidente del Napoli di aver ignorato i sintomi (secondo voci non confermate era addirittura in attesa dell'esito di un tampone), esponendo anche gli altri presidenti presenti all'assemblea al contagio.

Cioè, fatemi capire, #DeLaurentiis era in attesa del tampone ed è andato in giro tranquillamente partecipando anche all'Assemblea della Lega A?

È vera sta cosa? — Giorgio C. Mascione (@GiorgioCMascion) September 10, 2020

