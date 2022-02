De Zerbi lascia l'Ucraina e lancia un messaggio via Twitter: «Non saremo felici finché il popolo ucraino non sarà libero»

Un breve video, pubblicato attraverso il profilo Twitter dello Shakhtar Donetsk, per tranquillizzare tutti e ribadire al tempo stesso il no alla guerra in Ucraina. Roberto De Zerbi, insieme al suo staff, ha lasciato il paese invaso dall'esercito russo e sta facendo ritorno in Italia, senza però dimenticare chi purtroppo è ancora intrappolato lì, coinvolto in un conflitto esploso all'improvviso: «Noi siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino non sarà libero come noi. Stop alla guerra subito».

