Decine di ciclisti protagonisti di una caduta a catena sulle Alpi francesi

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ventesima edizione della gara denominata Hell Mountain - Montagna dell'Inferno, che si svolge sulle Alpi francesi, è stata contrassegnata da una caduta a catena che ha coinvolto dozzine di ciclisti.L'incidente è avvenuto quando i corridori hanno iniziato la discesa da un'altezza di 3.400 metri, sul ghiacciaio Les Deux Alpes.Giunto alla prima curva, un concorrente è caduto, scatenando il panico. In primo luogo ha trascinato coloro che aveva a suo fianco e poi tutti quelli che lo seguivano, che data la velocità non riuscivano a fermarsi.Le immagini dell'incidente sono state filmate anche dalle telecamere che gli atleti portavano sui loro caschi, riuscendo a documentare quanto fosse complesso per i ciclisti tentare di fermarsi per evitare l'impatto.L'edizione 2019 della Hell Mountain si è svolta alla fine di giugno con la partecipazione di circa 700 ciclisti che hanno fatto una discesa verticale su neve e roccia su una strada tortuosa nell'area urbana di Venosc, a 900 metri sopra il livello del mare.La gara consisteva in tre fasi: primo giorno di test, secondo di classifica e l'ultimo quello in cui è avvenuto l'incidente, destinato alla gara.