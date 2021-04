Denise Pipitone, Olesya assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto: ecco com'è venuta

Denise Pipitone, Olesya Rostova assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto: ecco com'è diventata. Domani in onda sulla tv russa la puntata del programma "Lasciali parlare", durante la quale dovrebbe intervenire Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio.

Nella puntata in onda domani dovrebbe essere comunicato il risultato della comparazione dei gruppi sanguigni di Denise Pipitone e Olesya Rostova. Nel caso dovessero coincidere, si passerebbe poi alla verifica del Dna. Al momento l'unica certezza è la somiglianza notevole tra la ventenne russa e la mamma della bimba scomarsa nel nulla all'età di quattro anni. Per questa ragione, abbiamo "invecchiato" una foto di Olesya e l'abbiamo messa a confronto con uno scatto di Piera Maggio. La somiglianza è ancora più evidente.

Oggi in diretta a Pomeriggio 5, il consulente giudiziario Salvatore Musìo ha messo a confronto i padiglioni auricolari di Denise e Olesya: «I padiglioni auricolari danno molti dettagli. In questo caso, la morfologia è decisamente diversa. Anche il padiglione auricolare sinistro differisce dal punto di vista della forma». Domani, in diretta, i risultati sulla comparazione dei gruppi sanguigni. E in tanti sperano nel miracolo per mamma Piera Maggio.