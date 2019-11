Giovane scopre di avere un dente nel naso dopo venti anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trentenne cinese, Zhang Binsheng, residente nella città di Harbin ha subito l'estrazione di un dente che ha tenuto a sua insaputa in una narice per 20 anni.Come ha raccontato il Daily Mail , citando i media locali, il giovane era stato curato in ospedale per un'ostruzione nasale. L'uomo, infatti, si era rivolto ai medici, accusando un forte fastidio al naso. Zhang è rimasto sorpreso nello scoprire che l'ostruzione era causata dal frammento di un dente che aveva perso da bambino.Il giovane, infatti, a 10 anni aveva perso due denti, cadendo dal terzo piano di un centro commerciale.Il medico che lo ha operato, Zhou Bin, ha spiegato che in quell'occasione il frammento dentale in qualche modo si è infilato nella cavità nasale e non è stato riconosciuto dal corpo come un elemento esterno, resistendo in quella posizione per venti anni.