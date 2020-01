Depresso, scompare per più di un mese; la mamma parte dall'Argentina e lo ritrova dopo un viaggio di 4.000 chilometri

Fabiana Benestante è una donna argentina che ha viaggiato da Pigüé, Buenos Aires, fino al Perù, con l'unico scopo di ricongiungersi con suo figlio Francisco, un giovane di 24 anni di cui non si avevano più notizie dallo scorso 23 dicembre. Dopo un viaggio di circa 4.000 km, la donna è riuscita e ritrovare il giovane in un quartiere di Lima, chiamato La Victoria.



Fabiana è arrivata a Lima, dove è stata ricevuta da un amico di Francisco, Kevin, che conosceva l'area attraverso la quale si muoveva il giovane, che sta attraversando un momento difficile a causa della depressione.







La donna ha ricevuto grande aiuto e sostegno da più parti. Il ritrovamento del ragazzo, infatti, è dovuto non solo all'aiuto della polizia peruviana ma anche a una fitta rete di persone che si è mobilitata per sostenerla. La donna tra le altre cose è stata ospitata da un uomo che ha letto la sua storia sulla stampa e gli ha offerto il suo aiuto. Fabiana ha raccontato che quando suo figlio l'ha vista «non ha smesso di piangere» e ha promesso che si lascerà alle spalle questo brutto capitolo della sua vita.



«Era molto magro, sporco e in cattive condizioni», ha continuato la donna, che ha usato i social network per ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutata a ritrovare suo figlio. «Vi sono infinitamente grata. Non ho mai dubitato che lo avrei trovato», ha scritto in un post che è stato condiviso più di 600 volte in un paio d'ore e ha generato circa 200 commenti.



La donna ha assicurato al quotidiano argentino La Nueva che sta attendendo alcuni documenti dal Consolato dell'Argentina in Perù per poter tornare nelle prossime ore a Pigüé.



A metà dicembre dell'anno scorso, la donna era andata a cercare suo figlio e le autorità peruviane non avevano permesso al ragazzo di lasciare il Paese a causa dei suoi problemi di salute e della mancanza di alcuni documenti.

In quell'occasione, la madre tornò in Argentina con la promessa che suo figlio, dopo aver risolto i documenti, sarebbe tornato a casa. Il 23 dicembre, Francisco le assicurò che sarebbe tornato a Pigüé per le vacanze di Capodanno, ma da allora aveva fatto perdere le sue tracce, così Fabiana si è messa alla ricerca.