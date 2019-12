Deputata grillina Yana Ehm alle Maldive, la rabbia degli attivisti: «Deve rimborsare 23mila euro»

Con una foto dalle Maldive, Yana Ehm ha scatenato l'ira degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Alla presunta ostentazione delle vacanze di lusso si è aggiunta la notizia che la deputata grillina deve rimborsare 23mila euro. Secondo la rendicontazione voluta dal Movimento, i parlamentari cinquestelle devono versare parte del loro stipendio, ma qualcosa è andato storto e la giovane portavoce non ha adempiuto al suo compito.

Dopo che gli utenti glielo hanno fatto notare, si è affrettata a giustificare il suo ritardo: «Fornisco con piacere le necessarie delucidazioni — ha scritto su Facebook —: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio: va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato più volte il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto, ho già preso prossimo appuntamento».

Yana Ehm, 29 anni e una laurea in Scienze politiche e Scienze Islamiche conseguita in Germania, è volata alle Maldive, sull'isola di Thoddoo, con il suo compagno per trascorrere il Natale. Da questo Paradiso ha pubblicato una fotografia in cui si dondola su un'altalena con sullo sfondo l'Oceano Indiano. Tanto è bastato per scatenare la polemica e i commenti di chi si trova in difficoltà economiche e promette che non voterà mai più il Movimento. Ad aggravare la posizione è stata la constatazione della sua morosità. Ehm e altre decine di persone non hanno restituito i 2.300 euro mensili della propria indennità. Anzi, da febbraio, per lei, il conto ha superato i 23 mila euro.

La deputata è arrivata a Montecitorio grazie a un ripescaggio a sorpresa dopo la candidatura a fine 2017. Un curriculum universitario di tutto rispetto e oggi messo in ombra dall'aver violato le regole del Movimento. A chi ha sottolineato che è andata in vacanza con i soldi da parlamentare ha spiegato in modo goffo, e sempre sui social, che era un regalo del suo fidanzato.

