Di Caprio: «Donate a chi ha bisogno, e sarete con me sul set con de Niro e Scorsese»

Ultimo aggiornamento: 21:17

Sul set con, diretti dain "Killers of the Flower Moon", il seguito di "The Irishman". Il trio-meraviglia ha lanciato questa insolita racconta fondi su allinchallenge.com , che sostiene Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen, No Kid Hungry, associazioni statunitensi impegnate a fornire cibo alle categorie più deboli, più che mai oggi durante l’emergenza Covid.Chiunque può partecipare donando 10, 25, 50 o 100 dollari Usa (corrispondenti come è ovvio ad altrettante possibilità, ma c'è un limite, non si possono sottoscrivere quote per più di mille euro a testa) e se la fortuna arride, si finisce sul set. Per tre giorni (garantito il pranzo con Di Caprio e l'istruttore per entrare nella parte assegnata). E poi, quando si potrà fare, sul red carpet della première del film.«Lo facciamo - spiega Di Caprio - per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile». «Vogliamo dare supporto, ora più che mai», aggiunge De Niro, istrionico, anche lui in video da casa propria. Vince la battaglia dei "piacioni" Leo con lo slogan (occhietto incluso): «Ti sei mai chiesto com'è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi».E, visto che ci sono, le due star di Hollywood "sfruculiano" a fine benefico i colleghi: Come on! Unitevi a noi offrendo set e contatti ravvicinati.Luci, cinepresa, azione!