Diciannovenne chiede alla fidanzata di 76 anni di sposarlo, criticato sui social

Un giovane di 19 anni, Giuseppe D'Anna, ha chiesto in sposa la sua fidanzata, una donna di 76enne. La proposta è avvenuta in diretta sui social, suscitando molte critiche a causa della grande differenza di età tra i due innamorati. Come riporta CM, Giuseppe, che ha più di 240.000 follower sul social, ha pubblicato una compilation di immagini, dove appare inginocchiato davanti alla sua fidanzata, e le ha chiesto di diventare sua moglie, poi l'ha baciata, mentre lei stringe tra le mani dei palloncini rossi a forma di cuore.