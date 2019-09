Fidanzati rinunciano a cibo spazzatura e serie Netflix per un anno e perdono 220 chili

Venerdì 27 Settembre 2019, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 12:59

Una coppia ha perso 220 kg in due in un anno dopo dopo aver abbandonato le notti passate davanti alle serie tv di Netflix mangiando cibo spazzatura e da asporto. Jasmine Parent, 30 anni, della Nuova Scozia, si era ingrassata molto a seguito della morte del padre e assime al suo il suo fidanzato, Jeremy Crawley, 27 anni, avevano cominciato una vita sedentaria, fatto di cibi grassi, pochissimo movimento e serate davanti alla tv.«All'inizio, non avrei mai pensato che avremmo perso così tanto peso. Le nostre abitudini alimentari erano orrende. Non cucinavamo quasi mai: abbiamo speso un sacco di soldi in cibo spazzatura e da asporto. È stato possibile per noi perdere così tanto peso solo cambiando radicalmente le nostre abitudini alimentari e cominciando una dieta sana e costante».Jasmine ha aggiunto che entrambi erano già abbastanza entrambi «pesanti» quando si sono incontrati tramite Instagram. Tuttavia, quando suo padre è morto nel 2013, le sue abitudini alimentari sono andate fuori controllo. Ha detto: «Ho iniziato ad aumentare di peso e mangiare emotivamente. Volevo essere presente e attiva con le mie bambine, avere l'energia giusta per loro. Ma l'ansia stava paralizzando i miei giorni, non riuscivo ad essere la madre che volevo».La svolta svolta per Jasmine è stata quando ha fatto una foto con i suoi migliori amici. Dopo aver guardato quello scatto si è resa conto di quanto fosse diventata grassa. «Non potevo credere che fossi in piedi in quelle condizioni accanto ai miei amici, ero così imbarazzata. Ho pensato: “Non ho ancora trent'anni e già non sono in grado di fare le scale senza avere un forte dolore alle ginocchia: devo assolutamente dimagrire». La foto colpì anche Jeremy e da quel momento la loro vita cambiò radicalmente.