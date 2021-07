Dieta, perdere peso ingannando l'appetito: il metodo rivoluzionario dall'Inghilterra

Perdere peso e trovare una dieta che funzioni non è sempre semplice. Spesso, anche quando si trova il giusto piano alimentare, è l'appetito a rovinare in poco tempo i risultati ottenuti. Questo può accadere soprattutto in estate quando, tra ferie e feste post lockdown, sono molte le occasioni di sgarro che stuzzicano i più golosi. A correre in loro soccorso arriva ora dall'Ighilterra un curioso metodo per ingannare la mente durante la dieta. Alla base del piano d'oltremanica nove semplici regole.

APPROFONDIMENTI DIETA Dieta, ecco la bevanda energizzante per mantenersi in forma: è... ALIMENTAZIONE Dieta, cosa c'è da sapere sul pomodoro: tutto su calorie,... ALIMENTAZIONE Mango, il supereroe della dieta: 20 vitamine e minerali ALIMENTAZIONE Dieta del melone, quanto e come mangiarlo per dimagrire: il trucco IL FOCUS Dieta: la cicoria è detox, ha pochissime calorie e aiuta a...

Dieta, ingannare l'appetito seguendo 9 regole

Ingannare l'appetito è possibile, basta adottare nella propria routine specifici accorgimenti. Dal bere molta acqua fino all'utilizzare un piatto più piccolo: l'NHS, il sistema sanitario inglese, indica 9 semplici regole per evitare di cadere in tentazioni alimentari negative per la salute e per la linea.

Dieta, ecco la bevanda energizzante per mantenersi in forma: è detox e facile da preparare

1. Mangia durante pasti regolari

«Mangiare a orari regolari durante il giorno aiuta a bruciare calorie a un ritmo più veloce. Riduce anche la tentazione di fare uno spuntino con cibi ricchi di grassi e zuccheri».

2. Mangia molta frutta e verdura

«Frutta e verdura hanno poche calorie e grassi e sono ricche di fibre: 3 ingredienti essenziali per perdere peso con successo. Contengono anche molte vitamine e minerali e forniscono un senso di sazietà» che ti aiuterà a ingannare l'appetito.

Dieta del melone, quanto e come mangiarlo per dimagrire: il trucco

3. Diventa più attivo

«Essere attivi è la chiave per perdere peso e mantenerlo spento. Oltre a fornire molti benefici per la salute , l'esercizio fisico può aiutare a bruciare le calorie in eccesso che non puoi perdere con la sola dieta». Quando l'appetito si fa sentire trova un'attività che ti piace e che puoi inserire nella tua routine.

4. Bevi molta acqua

«Le persone a volte confondono la sete con la fame. Puoi finire per consumare calorie extra quando un bicchiere d'acqua è davvero ciò di cui hai bisogno. Maggiori informazioni sull'acqua potabile come parte di una dieta sana.

Dieta, cosa c'è da sapere sul pomodoro: tutto su calorie, carboidrati e zuccheri

5. Mangia cibi ricchi di fibre

«Gli alimenti che contengono molte fibre possono aiutarti a sentirti pieno, il che è perfetto per perdere peso. La fibra si trova solo negli alimenti delle piante, come frutta e verdura , avena, pane integrale, riso integrale e pasta , fagioli, piselli e lenticchie».

6. Usa un piatto più piccolo

«L'uso di piatti più piccoli può aiutarti a mangiare porzioni più piccole. Utilizzando piatti e ciotole più piccoli, potresti abituarti gradualmente a mangiare porzioni più piccole senza soffrire la fame. Lo stomaco impiega circa 20 minuti per dire al cervello che è pieno, quindi mangia lentamente e smetti di mangiare prima di sentirti pieno».

7. Non vietare i cibi

«Non vietare nessun alimento dal tuo piano di perdita di peso, specialmente quelli che ti piacciono. Vietare gli alimenti ti farà solo desiderare di più. Non c'è motivo per cui non puoi goderti il ​​trattamento occasionale finché rimani entro il tuo apporto calorico giornaliero».

Dieta: la cicoria è detox, ha pochissime calorie e aiuta a combattere la cellulite

8. Non comprare cibo spazzatura

«Per evitare la tentazione, non comprare cibo spazzatura – come cioccolato, biscotti, patatine e bevande gassate dolci – a casa. Invece, opta per spuntini sani, come frutta, torte di riso non salate, torte d'avena, popcorn non salati o non zuccherati e succhi di frutta».

9. Organizza i tuoi pasti

«Cerca di pianificare la colazione, il pranzo, la cena e gli spuntini per la settimana, assicurandoti di rispettare il tuo apporto calorico. Potresti trovare utile fare una lista della spesa settimanale».