Famiglia cinese si mette a dieta: il risultato in soli 6 mesi è sbalorditivo

Giovedì 4 Gennaio 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 13:45

Perdere peso è tanto difficile mentalmente quanto fisicamente. Per facilitare il percorso di dimagrimento, il fotografo trentacinquenne cinese Jesse ha deciso di intraprendere la sfida insieme alla sua famiglia. Si sono sostenuti a vicenda durante la trasformazione durata 6 mesi, e ci sono riusciti talmente bene che le foto del prima e dopo sono sbalorditive.Tutto è iniziato quando la mamma di Jesse ha deciso di trasferirsi temporaneamente con suo figlio e la moglie incinta per aiutarla durante le prime fasi della maternità. Sfruttando questa opportunità, Jesse ha coinvolto anche suo padre.All'inizio hanno iniziato a camminare velocemente, le passeggiate poco a poco sono diventate jogging. Aggiungendo sempre più esercizi, hanno iniziato ad andare in palestra. Inoltre, hanno monitorato i risultati misurando le variazioni sui loro corpi ogni 10 giorni.Quanto inizialmente era programmato per durare dal 10 marzo al 30 settembre è diventato oggi il loro modo di vivere, e la famiglia afferma che rimarranno fedeli al loro regime di fitness. Jesse dice, tuttavia, che, soprattutto, il risultato più gratificante è stato vedere suo padre diventare un uomo sicuro di sè.