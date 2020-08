Diletta Leotta sirenetta sott'acqua, il commento di Vessicchio è esilarante: «Guarda che mare!»

«Guarda che luna, guarda che mare», cantava Fred Buscaglione nel 1959. Gli fa un po' il verso oggi il maestro Beppe Vessicchio, che ha commentato con tanta ironia una foto di Diletta Leotta su Instagram. La bella conduttrice ha pubblicato uno scatto subacqueo, in cui, come una sirenetta, esibisce le sue giunoniche forme. Così il maestro Vessicchio, preso da uno slancio di simpatia, ha commentato: «Guarda che mare!». La foto della Leotta, come sempre, ha fatto il pieno di like, ma anche il commento di Vessicchio ha conquistato i follower, divertiti dall'inatteso commento.

È un'estate da single quella della Leotta, che ha di recente rotto con il pugile Daniele Scardina. Per la conduttrice, impegnata fino a pochi giorni fa con la Serie A, sono cominciate le vacanze all'insegna del mare e del divertimento. Il commento di Vessicchio, ne siamo certi, le avrà strappato un sorriso.



Ultimo aggiornamento: 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA