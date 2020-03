Diletta Leotta a «distanza di sicurezza» durante il collegamento in diretta

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente interviste, niente strette di mano e soprattutto "distanza di sicurezza". Il primo collegamento della serie A, in emergenza coronavirus , è quello di San Siro dove Dazn ha la sua inviata Diletta Leotta. Lei, insieme agli altri giornalisti della tv, spiega ai telespettatori le nuove modalità di lavoro dopo le indicazioni del Governo e del Ministero della Salute. Prima di Milan-Genoa la società rossonera ha consegnato disinfettante per le mani agli operatori che oggi hanno "affollato" lo stadio deserto di San Siro.Emblematico il fermo immagine a pochi minuti dalla partita. Diletta Leotta e il suo ospite, Massimo Gobbi, mantengono un metro di distanza per evitare possibili contagi da coronavirus. Lo stesso vale per i due telecronisti e per tutto il personale dell'informazione sportiva.