Stati Uniti, i bambini sulle crociere Disney dovranno essere vaccinati: l'obbligo dai 5 anni in su

Tutti i bambini a bordo delle navi da crociera Disney dovranno essere vaccinati contro il Covid. Lo ha annunciato la Disney Cruise Line: a partire dal 13 gennaio con la ripartenza delle crociere tutti i piccoli passeggeri dai 5 anni in su dovranno essere vaccinati.

La comunicazione della compagnia

«La salute e la sicurezza di tutti i nostri ospiti, membri dello staff e del cast è la priorità. Il nostro focus resta far funzionare le nostre navi responsabilmente in modo da poter continuare a creare la magia per tutti a bordo», ha detto la Disney Cruise Line in un comunicato.

I bambini dai 5 anni in poi potranno salpare solo con un tampone negativo fatto tra tre giorni e 24 ore prima della partenza. La Pfizer ha autorizzato lo scorso ottobre la distribuzione del vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Negli Stati Uniti sono quasi due milioni i bambini sotto i 12 anni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino secondo dati del CDC. Quelli tra i 5 e gli 11 anni sono stati un terzo delle nuove vaccinazioni nelle ultime due settimane.