Dodicenne prodigio si iscrive all'Università: vuole diventare ingegnere alla Nasa

Alena Wicker, una dodicenne prodigio della città di Tempe, Arizona, USA, ha terminato la scuola superiore ed è stata accettata per frequentare l'Arizona State University. La giovane sogna di diventare ingegnere alla Nasa una volta che si sarà specializzata in scienze astronomiche e planetarie, secondo quanto riporta Abc 25.

12-year-old prodigy will soon start college pursuing her dream to work for @NASA

Alena Wicker wants to be an engineer for NASA. She’ll major in astronomical and planetary science and chemistry. #11Alive https://t.co/tZ8WsRKxYX pic.twitter.com/gB4pq5Ro22

— Cheryl Preheim (@CherylPreheim) March 12, 2021