Eliminato Douglas, il videogiocatore che aveva lasciato la bellissima fidanzata per i mondiali di Call of Duty

Venerdì 24 Agosto 2018, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 19:03

Ve lo ricordate Douglas, il videogiocatore professionista che voleva vincere i mondiali di Call Of Duty? Beh, dovreste, perché qualche settimana fa, fece scalpore la sua decisione di lasciare una bellissima modella, definita «la meteorina più bella del mondo», per prepararsi a questa competizione. «Mi toglie troppo tempo» disse, cercando di giustificare quello che agli occhi di noi comuni mortali sembrava una follia.Oggi, purtroppo per il povero Douglas, è arrivata la notizia che il videogiocatore professionista è stato eliminato dal mondiale da lui tanto atteso. E, ovviamente, c'è chi gli fa notare come il suo sacrificio, quello di lasciare la sua ragazza, non sia servito poi a molto.