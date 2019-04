Domenica In, nel salotto di Mara Venier torna Giampiero Galeazzi: ecco come sta

Domenica 21 Aprile 2019, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 19:39

A circa tre mesi di distanza dall'ultima apparizione in tv, Giampiero Galeazzi è tornato ad essere ospite dinello studio di Domenica In . Il popolare ex canottiere e cronista sportivo, da tempo alle prese con una malattia fortemente debilitante, a gennaio scorso aveva commosso e preoccupato il pubblico per le sue condizioni di salute: eccooggi.Presente in studio insieme ad Andrea Roncato, Stefano Masciarelli e don Antonio Mazzi,è apparso ancora in condizioni di salute precarie, come dimostrano il tremolio alle mani e le difficoltà di deambulazione. Eppure, rispetto a qualche mese fa, sembra proprio che il 'Bisteccone' nazionale, decisamente dimagrito rispetto a qualche anno fa, stia leggermente meglio. Al punto che si concede anche una divertente battuta con«Padre, confesso di aver peccato» - ha scherzatocon don Mazzi, tifoso interista - «Ho peccato per aver tifato contro l'Inter perché ha tolto un posto in Champions League alla mia Lazio». A dispetto di quanto si poteva ipotizzare,ha smentito di avere il morbo di Parkinson e spiegato che i suoi problemi di saluto dipendono da una grave forma di