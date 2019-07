I ricordi di don Luigi, il guardiano dell'edicola di via Aniello Falcone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Luglio 2019, 12:00

Don Luigi, il suo posto al sole, a via Aniello Falcone, quasi angolo Calata San Francesco, come si raccomanda nella toponomastica dei radiotaxi, se lo è preparato anche stamattina. Di buon mattino, a fianco dell'edicola superstite per antonomasia, da una vita di «Mattino», prima che esordissero le edizioni locali dei giornali nazionali, in quello spazio largo del marciapiede, don Luigi Castaldi, 85 anni e passa, anzi spassa, il fisico asciutto di chi non dà confidenza all'abuso, si è ben disposto ancora lì.