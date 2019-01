Donna cambia sesso ma si innamora di un uomo e resta incinta: il bimbo è nato e sta bene

Venerdì 11 Gennaio 2019, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 14:46

Stava portando a termine la suaquando ha scoperto di. Il 27enne Stephan Gaeth è nato donna ma sin dall'adolescenza si è sentito un uomo e si è comportato come tale, con l'età adulta ha iniziato un processo di trasformazione per diventareal 100%, ma in questo percorso ha incontrato Wyley Simpson con il quale ha iniziato una relazione molto intensa.Contro ogni previsione e ogni progetto Stephan, ancora biologiamente donna, è rimasto incinta nel pieno del suo passaggio definitivo da donna a uomo e ha portato avanti la gravidanza e partorito da uomo. La storia della coppia, che viene a Sant'Antonio, nel Texas, è stata raccontata in una serie televisiva e poi ripresa dai media di tutto il mondo proprio per la sua particolarità. Stephan, che assumeva ormoni maschili da anni, era convinto che non sarebbe potuto rimanere incinta, così ha avuto sempre rapporti non protetti con il suo partner, ma le cose sono andate diversamente.Secondo quanto riporta il Daily Mail , Stephan ha dovuto interrompere il suo percorso di transizione, aveva già rimosso il seno e stava facendo forti cure ormonali. Il piccolo Rowan Fox è nato ed è la loro gioia più grande, i due avevano pensato di procedere con l'adozione ma il destino ha riservato loro uno "scherzo" che gli ha cambiato la vita.