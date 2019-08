Chiede il divorzio perché il marito la ama troppo ed è gentilissimo con lei

Venerdì 23 Agosto 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 16:01

Una donna dell'emirato di Fujaira ha chiesto il divorzio, sostenendo che è preoccupata del fatto che suo marito sia troppo gentile con lei, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Khaleej Times.In tribunale, la donna ha affermato di essere turbata dal fatto che l'amore e la dedizione di suo marito sono esagerati e che il loro matrimonio è privo di controversie. «Per un anno non abbiamo mai avuto problemi», ha lamentato.«Non mi ha mai urlato contro e non mi ha mai respinto. Mi lusinga con il suo estremo amore, mi aiuta persino a pulire la casa», hanno riferito i media. A ciò ha aggiunto che a volte l'uomo cucina anche per lei e che una relazione del genere sembra un inferno, perché ogni tanto c'è bisogno anche di discutere.A sua difesa, l'uomo ha detto che non ha fatto nulla di male e che, al contrario, fa sempre del suo meglio per «essere un marito perfetto». L'accusato ha anche affermato di essersi rotto una gamba a causa dei duri esercizi fisici che stava facendo dopo che la sua amata consorte si era lamentata del suo peso.«Non è giusto giudicare un matrimonio che dura da appena un anno, dobbiamo imparare dai nostri errori», ha detto l'uomo, chiedendo alla corte di costringere la moglie a ritirare la richiesta e dargli più tempo per salvare la loro relazione. E a quanto pare, la coppia avrà questa opportunità: secondo i media, infatti, il tribunale ha deciso a favore del marito e ha ordinato di sospendere il caso.