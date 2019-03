Mamma partorisce un bimbo, un mese dopo nascono altri due gemelli. Il caso rarissimo: la donna ha due uteri

Giovedì 28 Marzo 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre figli a distanza di un mese. È la strana storia di Arifa Sultana, una ventenne del Bangladesh che ha dato alla luce due gemelli ventisei giorni dopo aver partorito un altro bambino. Il caso ha scioccato i medici di tutto il mondo, come riporta la BBC, ma c'è una spiegazione razionale. La donna di Kulna ha ben due uteri, mentre tre sono stati gli ovuli fecondati.La natura non ha limiti e a fine febbraio, quando ha messo al mondo il primo bambino, prematuro, Arifa non immaginava di essere ancora incinta. È corsa così in ospedale con forti dolori addominali. In sala parto la sorpresa della seconda gravidanza. Non un bambino, bensì due gemelli.La ginecologa che ha poi praticato il parto cesareo d'urgenza, Sheila Poddar, ha detto alla BBC: «Non avevo mai visto nulla di simile prima». Arifa non si era sottoposta all'ecografia perché in difficoltà economiche. I gemellini sono un maschio e una femmina e stanno bene. Anche il primo, che è nato prima del tempo, è in ottima salute. Un lieto fine che però non rasserena completamente la coppia. Il marito di Arifa guadagna 50 dollari al mese e ha dichiarato alla stampa il timore di non riuscire a mantenere la sua numerosa famiglia.I tre ovuli - secondo i medici - sarebbero stati fecondati contemporaneamente, ma si sarebbero formati tre embrioni.