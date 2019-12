Incinta di 38 settimane partorisce in aereo e chiama la bimba Cielo

Un volo dell'American Airlines è atterrato con un passeggero in più. Mercoledì scorso una donna ha dato alla luce una bambina nell'aereo che la stava portando in Nord Carolina. Grazie alla prontezza e alla bravura degli assitenti di volo, Lizyana Sky Taylor - chiamata così in onore del luogo in cui è nata, il cielo - è venuta al mondo senza problemi.



L'assurda vicenda si è verificata su un aereo chiamato Born to be Blue (nato per essere blu) partito dallae diretto in. La neo mamma , Nereida Araujo, incinta di 38 settimane, è salita a bordo dell'aereo tranquilla. Poco prima dell'atterraggio, però, ha iniziato ad avvertire dei dolori alla pancia. «Improvvisamente ho sentito un liquido scendere. Allora ho svegliato mio marito», ha raccontato. Aiutata dai paramedici e dal personale di volo, la donna è riuscita a partorire. «Un miracolo, davvero», ha raccontato commosso il marito. Nereida, sulla sua pagina Facebook, ha ringraziato tutti coloro i quali hanno contribuito a far nascere la piccola Cielo, tra cui l'infermiera che era a bordo e che l'ha assistita.

